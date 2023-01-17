Беларусь и Россия подпишут соглашение о единой промышленной политике

Впервые в истории товарооборот между Беларусью и Россией достиг отметки в 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торговле двух стран впервые зафиксировано и положительное сальдо – стоимостный экспорт товаров и услуг превышает импорт. В ответ на беспрецедентные санкции Беларусь и Россия усилили интеграцию. Вопреки пессимистичным прогнозам злопыхателей, наш товарооборот вырос до рекордных значений. Равные условия для предприятий и единый рынок энергоносителей.

В самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Это в том числе объединение технологий, производств и создание транснациональных хозяйственных структур.