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Беларусь и Россия подпишут соглашение о единой промышленной политике

17 января 2023 17:49
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Впервые в истории товарооборот между Беларусью и Россией достиг отметки в 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торговле двух стран впервые зафиксировано и положительное сальдо – стоимостный экспорт товаров и услуг превышает импорт. В ответ на беспрецедентные санкции Беларусь и Россия усилили интеграцию. Вопреки пессимистичным прогнозам злопыхателей, наш товарооборот вырос до рекордных значений. Равные условия для предприятий и единый рынок энергоносителей.

В самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Это в том числе объединение технологий, производств и создание транснациональных хозяйственных структур.

Беларусь и Россия подпишут соглашение о единой промышленной политике-1

Недавно было подписано соглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. Российские и белорусские предприятия получили право закупать комплектующие друг у друга с учетом субсидирования. Россия и Беларусь и дальше планируют устранять препятствия во внутренней торговле Союзного государства и стран ЕАЭС, работать над созданием единых рынков, внедрять новые технологии, вместе и сообща замещать критический импорт.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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