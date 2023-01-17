Новости экономики за 17.01.2023
ЕАЭС начинает переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему Дубай стал центром притяжения бизнес-интересов? Мозырский производитель соли выпустил рекордный объем продукции за 2022 год. О каких цифрах идет речь? Беларусь и Россия в кратчайшие сроки подпишут соглашение о единой промышленной политике. Какие результаты взаимного товарооборота внушают оптимизм?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской.
ЕАЭС ПЛАНИРУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ИНОСТРАННОЕ УЧАСТИЕ В МАРКЕТПЛЕЙСАХ
ЕАЭС планирует ограничить иностранное участие в маркетплейсах. Речь об интернет-магазинах, в которых иностранцам принадлежит 49 % и более.
Проект соглашения об электронной торговле ЕАЭС содержит возможность ограничивать доли иностранцев в торговых интернет-площадках. Проект предусматривает также создание единого реестра электронных торговых площадок и единого перечня запрещенных или ограниченных к продаже товаров.
Также ЕАЭС начинает переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле. Это укрепит позиции экспортеров ЕАЭС в странах всего Персидского залива.
Беларусь и Россия подпишут соглашение о единой промышленной политике. Подробности здесь.
ДУБАЙ ОКАЗАЛСЯ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ БИЗНЕС-ИНТЕРЕСОВ
Дубай оказался центром притяжения бизнес-интересов. Инвестиции в недвижимость позволяют не только сберечь накопленное, но и приумножить. Прибыль на вложенный капитал уже на начальном этапе может достигать 35 % годовых.
86 тысяч сделок на 56 миллиардов долларов заключили в Дубае по продаже недвижимости в 2022 году. Это почти на 80 % больше, чем годом ранее. Также 2022-й стал рекордным по продажам элитного жилья дороже 10 миллионов долларов – 219 сделок. В числе крупнейших покупателей недвижимости в Дубае – россияне, за ними граждане Великобритании, Индии, Италии и Франции.
Мозырский производитель соли выпустил рекордный объем продукции. Читайте здесь.
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