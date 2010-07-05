На уборку хлеба в Бресте бросили комбайны мощностью 360 лошадиных сил

В былые времена жатва начиналась с так называемых зажинок. Выбиралась крепкая женщина, которая в поле сжинала первый сноп урожая. Считалось, чем быстрее она это сделает, тем быстрее пройдет сама уборочная. Сегодня же главный залог хороший жатвы: современная техника и профессионализм.

В СПК «Вербное» старт уборочной дали одни из первых. На корабле нового поколения, как в гоночной машине – отмечают комбайнеры. В салоне теперь даже климат контроль. Мощность двигателя — 360 лошадиных сил, скорость обработки зерновых — около 12 килограммов в секунду. Правда, озимые в этом году подкачали: подвела погода.



Жнут и сразу закладывают новый урожай масленичных культур. Сеять сразу без дополнительной вспашки позволяет новинка. Кстати, агрегат отечественного производителя. В поле техника от рассвета до заката. Останавливается лишь на пару минут. Обед по расписанию. Первое, второе и компот.

Чтобы еще больше заинтересовать в качественной и скоростной уборке, на предприятии пошли на эксперимент. Убрал сверх нормы – получи премию.



На счету Брестской области уже первые тысячи тонн урожая. В общий каравай здесь намерены собрать полтора миллиона.