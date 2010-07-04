Знаменитый водный путь «из варяг в греки» намерены возродить белорусские речники

Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Первые шаги на пути от Балтийского до Черного морей уже сделаны. Идет реконструкция шлюза в Бресте. А в 40 километрах от областного центра уже работает на полную мощь самый крупный гидроузел в Беларуси.

Теперь судам здесь не просто большое плавание, а полный комфорт. Здесь все по последнему слову техники. Процесс управления гидроузлом не составляет труда, ведь все сегодня здесь автоматизировано. К примеру, процесс шлюзования начинается нажатием всего одной кнопки. И судно заходит в так называемую камеру для шлюзования. А уже через 20 минут продолжит свой путь. Вот это технологии, говорит капитан со стажем. Раньше на старом Кобринском шлюзе час теряли.

Но планы куда более амбициозные. Речники намерены возродить знаменитый путь «из варяг в греки». Геннадий Сергеевич почти полвека проработал на этом гидроузле и уверен с новым имиджем возможностей больше.

Геннадий Полышенков, начальник гидроузлов (1965 – 1998):

– До черного моря. Вот Днепробугский канал, потом Припять, Днепр и Черное море, а дальше Турция.

Андрей Булыга, начальник гидроузла «Кобрин»:

– Выход в Европу, Польшу, Германию. Суда смогут из Украины проходить через Беларусь, выходить в Балтийское море.

По Днепробугу везут сегодня щебень, бутовый камень и песок. Уже совсем скоро этот список пополнит газ.

Андрей Булыга:

– Представитель газораспределительной станции Кобрина предложил перевозить контейнеры с газом из Мозыря по водному пути.

На гидроузле построили Мини ГЭС. Большая часть полученной энергии поступает в общую сеть города. Сейчас перепад воды более 5 метров. А значит, станция вырабатывает почти 80 кВт/ч.

Николай Трофимчук, инженер энергетик гидроузла «Кобрин»:

– У нас стоит две турбины, в Дубое – три. Ниже по каскаду будет строиться еще две электростанции. Затраты вкладываются в строительство, а дальше идет чистая прибыль из воды.

Кто сказал, что деньги как вода. Уже на практике доказано вода и есть деньги. Главное уметь их извлечь и вложить с умом.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Кобрин.