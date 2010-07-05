ГЭС, подобными чижовской в Минске, застроят Беларусь

Белорусское Правительство инициирует пересмотр Госпрограммы развития энергетики на местных и возобновляемых видах топлива.

Небольшую ГЭС сегодня продемонстрировали премьер-министру в Минске на Чижовском водохранилище. Подобных объектов в стране появится около сотни. Кроме того, во всех малых и средних городах построят 168 станций на местных видах топлива. В Правительстве считают, что сферу малой и альтернативной энергетики нужно сделать привлекательной для иностранных инвесторов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Вот такие проекты будем делать. В значительных объемах, чтобы уйти от энергетической зависимости. И вот эти 30%, 50%, 60% - ту задачу, которую поставил президент по энергетической безопасности, мы достигнем. Мы уже в этом году 25%, 30% - 12-й год, к 15-му году — 50%, затем 60%. Это реальные планы — именно такими станциями.

Леонид Шенец, заместитель председателя Госстандарта Республики Беларусь, директор Департамента по энергоэффективности:

В любом случае, источники, которые работают на газу, мы тратим топливо, чтобы выработать 1 киловатт-час 280-160 грамм. Здесь абсолютно топливо не нужно.