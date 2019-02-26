На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап возведения наземных зданий

Новости Беларуси. На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап активного возведения наземных зданий и сооружений. До сих пор большая часть работ проводилась под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас строится 11 объектов, как временных, так и тех, которые будут эксплуатироваться после запуска комбината в работу. Также подготовлена территория к застройке водозаборных сооружений и насосных станций. Предприятие будет потреблять более шести тысяч кубометров воды в сутки.