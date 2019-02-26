На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап возведения наземных зданий

Новости Беларуси. На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап активного возведения наземных зданий и сооружений. До сих пор большая часть работ проводилась под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап активного возведения наземных зданий и сооружений. До сих пор большая часть работ проводилась под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас строится 11 объектов, как временных, так и тех, которые будут эксплуатироваться после запуска комбината в работу. Также подготовлена территория к застройке водозаборных сооружений и насосных станций. Предприятие будет потреблять более шести тысяч кубометров воды в сутки.
Три скважины уже построены, еще три появятся в ближайшее время. В компании сообщили, что активные строительные работы будут вестись весь весенне-летний период.
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