Новости экономики за 26.02.2019

Новости Беларуси. Какие районы Беларуси вносят наибольший вклад в государственный бюджет, и сколько автомобилей в нашей стране приходится на тысячу жителей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, что если успех первых двух определили расположенные на их территории гиганты отечественной промышленности, соответственно Мозырский НПЗ и «Беларуськалий», то в Бобруйске ярко выраженного лидера нет. Там хорошо работают несколько важных для экономики предприятий.