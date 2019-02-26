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Новости экономики за 26.02.2019

26 февраля 2019 17:20
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Новости Беларуси. Какие районы Беларуси вносят наибольший вклад в государственный бюджет, и сколько автомобилей в нашей стране приходится на тысячу жителей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 26.02.2019-1

На строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината начался этап возведения наземных зданий

После длительного перерыва БелАЗ снова начал поставки техники в Чили

НАЛОГОВЫЙ РЕЙТИНГ РАЙОНОВ

Мозырский, Солигорский и Бобруйский районы составили тройку лидеров по наполнению государственного бюджета.

Новости экономики за 26.02.2019-4

Интересно, что если успех первых двух определили расположенные на их территории гиганты отечественной промышленности, соответственно Мозырский НПЗ и «Беларуськалий», то в Бобруйске ярко выраженного лидера нет. Там хорошо работают несколько важных для экономики предприятий.

Новости экономики за 26.02.2019-7

Единственным районом страны, показавшим отрицательный результат, стал Жлобинский. Минус составил чуть больше миллиона рублей.

Новости экономики за 26.02.2019-10

333 машины на тысячу жителей. Беларусь является лидером по автомобилизации среди стран СНГ

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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