С гарантией исполнения сделок: у Белорусской валютно-фондовой биржи появился первый банк маркетмейкер

Новости Беларуси. У Белорусской валютно-фондовой биржи появился первый банк маркетмейкер. 12 июня сертификат с № 1 был торжественно вручен председателю правления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маркетмейкер – это участник рынка, который гарантирует исполнение сделок. Он берет на себя риски и обязуется удовлетворять заявки клиентов на самых выгодных условиях. Таким образом позволяет поддерживать ликвидность торгов.

Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: Маркетмейкер будет выставлять заявки на покупку и продажу, гарантировать их исполнение по трем основным валютным парам. Это доллар – белорусский рубль, евро – белорусский рубль и российский рубль – белорусский рубль. Объем спроса и предложения должен увеличиться, увеличиться в целом ликвидность рынка. Это хороший шаг на пути дальнейшего развития цивилизованного валютного рынка в Республике Беларусь

Игорь Лихогруд, председатель правления банка:

Мы все делаем одно дело по становлению рынка, чтобы он был более зрелым и использовал инструменты, которые наработаны мировой практикой. Предлагая клиенту возможность сделать валютно-обменную операцию там, где ему наиболее удобно. В электронном банкинге, через смартфон, через компьютер, включая в скором будущем и биржевой канал, можно в обменном пункте.

Специалисты отмечают, что приход маркетмейкера на биржу косвенно отразится и на физических лицах. За счет увлечения объемов рынка вырастет стабильность курсов валют.