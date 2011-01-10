На каких условиях можно получить льготный потребительский кредит в Беларуси?

Покупать отечественные товары у индивидуальных предпринимателей теперь можно с помощью льготных кредитов. Перечень товаров определен постановлением Совета министров.

Льготный потребкредит пользовался особой популярностью еще с тех пор, как в марте прошлого года из списка условий был исключен критерий малообеспеченности. То есть, брать в долг у банка смогли все желающие. Предложение оценили быстро. За девять месяцев 2010 года в долг потребители взяли более 42 миллиардов рублей. С вступлением в силу нового указа банки ожидают еще большего увеличения спроса.

Игорь Ищенко, советник председателя правления банка:

Безусловно, увеличится спрос на льготный потребительский кредит. Прежде всего, потому что расширяется число организаций, торговых объектов. Банк предоставляет возможность покупки в разных магазинах. Вы берете документы в торговой организации, приходите в банк и мы осуществляем расчет с тем продавцом, которого вы выбрали.

Если раньше тот самый выбор ограничивался государственными торговыми организациями, то теперь купец найдется и на товар индивидуальных предпринимателей. Александр Самойло уже 9 лет продает прицепы БелАЗа к легковым автомобилям. Желающих приобрести технику отечественного производства всегда было много, но не всегда были деньги. Говорит, сейчас дела пойдут в гору.

Александр Самойло, предприниматель:

Товар не очень-то дешёвый, поэтому многие люди хотели и по кредиту купить. И такая возможность была. Льготный кредит банк давал под 10%. Но с индивидуальными предпринимателями банки не хотели работать. Сейчас же люди смогут покупать и у индивидуальных предпринимателей товары белорусского производства.

Единственное условие для частников — реализация товаров под маркой «Сделано в Беларуси». Перечень определен постановлением Совета министров.

Сам механизм выдачи льготного потребительского кредита не изменился. Заёмщику нужно собрать необходимый пакет документов и деньги, можно считать, в кармане. То есть, взять взаймы у банка практически то же, что одолжить у соседа. Разница только в сумме: банк выручит не сотней до зарплаты а суммой в 10 миллионов рублей. К тому же, выдают кредиты под 10% годовых, в то время как ставки на обычных условиях, как минимум, вдвое выше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».