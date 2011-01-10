За одну рабочую неделю в Бобруйске успели зарегистрироваться три десятка новых предпринимателей

Директива №4, подписанная главой государства в последний день минувшего года, уже в первые дни наступившего вызвала настоящий бум предпринимательской активности в регионах.

Андрея Клянченко в деревне Дубовка под Бобруйском знает каждый. Но особым уважением он пользуется у местных рыбаков. 10 лет назад он спас пришедшее в упадок местное озеро. Тогда и пополнил ряды предпринимателей. Взял льготный кредит и организовал крестьянско-фермерское хозяйство.

Андрей Клянченко, предприниматель:

10 лет назад, когда я начинал, я был одним из первых в области, кто лицензию получал. А сегодня становится легче. Можно только позавидовать моим конкурентам, которые будут сейчас открывать и расширять подобный вид деятельности.

Бобруйск в Могилевской области всегда отличался деловой активностью. Потому на каждое изменение законодательства в предпринимательской сфере здесь реагируют незамедлительно. В последние годы новые ИП и ЧУПы растут как грибы после дождя.

Сергей Павленко, начальник отдела управления экономики Бобруйского горисполкома:

Рост идёт постоянно. Меняется социально-экономическая ситуация в сторону снижения налоговой нагрузки и раскрепощения малого бизнеса.

Максим Гоголинский, директор Бобруйского городского центра поддержки предпринимательства:

Возникает много вопросов по законодательству. Предприниматели не могут сами всё отследить, обращаются к нам. Мы им рассказываем.

Всего за одну рабочую неделю этого года в Бобруйске успели зарегистрироваться три десятка новых предпринимателей. Такую активность местные власти связывают с последней директивой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Этот документ не только уменьшил налоговую нагрузку, но и убрал многие административные барьеры в работе между госорганами и предпринимателями.

Любые упрощения в предпринимательской сфере — это своеобразный бонус для бизнесмена. И не важно, в какой сфере он работает. Ведь главное этими привилегиями правильно распорядиться.

Андрей Клянченко этими привилегиями тоже намерен воспользоваться. Несколько лет назад он открыл ещё и магазин по продаже автомобильных запчастей. А сейчас подумывает о расширении своего дела. Говорит, когда есть поддержка от государства бизнес планировать намного легче.