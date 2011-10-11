Мясникович: В 2012 году по внешней торговле мы должны выйти на положительное сальдо в $1,8 млрд.

В правительстве сегодня говорили об эффективности импортозамещения. Этот показатель, по словам премьер-министра, определяет уровень национальной безопасности.

Михаил Мясникович прошел по специальной выставке белорусских производителей, которые рассказывали о своей работе по сокращению доли иностранного в товарах. Эффект есть: за последние 10 лет запущено почти полторы тысячи импортозамещающих проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Но в прошлом году вывоз продукции не смог перекрыть ввоз промежуточных товаров. Правительство намерено пересмотреть программный портфель, чтобы снизить импортозависимость экономики.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы в 2012 году должны выйти по внешней торговле товарами и услугами на положительное сальдо в 1,8 миллиардов долларов США по году. Это крайне сложная задача. Для того, чтобы это не выглядело каким-то «прожектерством», надо очень серьёзно посмотреть на структуру нашей экономики.