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Мясникович: Разработка месторождений полезных ископаемых должна превратиться в комплексные и приоритетные инвестпроекты

09 февраля 2011 19:33
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Об этом сегодня на заседании Госсовета заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

В настоящее время некоторые месторождения рассматриваются как неперспективные, но грамотная работа с инвестором позволит получать прибыль с каждой разработки.

На Всебелорусском народном собрании Глава государства поставил амбициозные задачи перед отраслью. Так, добыча калийных солей за 5 лет должна вырасти на 15%, а торфа — более чем вдвое. В то же время комплексное использование недр должно стать гарантией энергетической безопасности страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы осуществить за счет разработки собственных месторождений диверсификацию топливно-энергетического баланса Беларуси. Поэтому приоритет — это бурые угли, горючие сланцы и целый ряд других направлений для того, чтобы значительно уменьшить зависимость от одного источника.

Анатолий Лис, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Около 6 миллиардов долларов должно поступить в нашу страну. Это пять месторождений. Два месторождения  — бурых углей для сжигания их на электростанциях и для получения моторных топлив.

# Экономика # Мясникович

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