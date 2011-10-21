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Мясникович: Главой государства поддержаны подходы о снижении ставки налога на прибыль с 24% до 18%

21 октября 2011 13:59
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Премьер-министр Беларуси доложил президенту, как работает экономика в условиях нового курсообразования. Правительство представило главе государства расчеты по доходам населения, строительству жилья и сельхозобъектов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Мною были доложены расчеты Правительства по денежным доходам населения. Главой государства даны поручения о том, что доходы должны быть не ниже уровня 2010 года. В приоритетном порядке ставим задачу по стабилизации на валютном рынке. Стабилизация, естественно, и на потребительском рынке. И для того, чтобы обеспечивалось развитие реального сектора экономики. Поэтому главой государства поддержаны подходы о снижении ставки налога на прибыль с 24% до 18%, ускоренная мартизация тоже как источник капитальных вложений. И также поддержка инновационных и импортозамещающих производств.

# Экономика # Мясникович

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