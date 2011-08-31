Мясникович: До настоящего времени валюта фактически распределялась вручную

Правительство Беларуси готовит пакет документов по стабилизации валютного рынка. Все стратегические решения были озвучены накануне на совещании у президента. Выход на единый сбалансированный обменный курс белорусского рубля возможен в течение 1-2 месяцев.

Как и было поручено, в середине сентября на валютно-фондовой бирже будет организована дополнительная сессия, на которой определится рыночный курс национальной валюты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он будет формироваться на основе спроса и предложения.

Михаил Мясникович, премьер министр Республки Беларусь:

Все стратегические решения приняты. И, как было поручено президентом, в середине сентября мы выходим на вторую сессию межбанковской валютной биржи, отменяя при этом межбанковский рынок и отменяя многие другие схемы и сделки, которые были до настоящего времени, когда валюта фактически распределялась вручную. В этой ситуации обменный курс национальной валюты будет формироваться на основе спроса и предложения. Для этого правительство сейчас готовит необходимые документы. Что касается выхода на единый сбалансированный курс: — самые оптимистичные подходы — за месяц, с определённой долей пессимизма — за два месяца.