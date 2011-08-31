Прямой эфир

Мясникович: До настоящего времени валюта фактически распределялась вручную

31 августа 2011 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Правительство Беларуси готовит пакет документов по стабилизации валютного рынка. Все стратегические решения были озвучены накануне на совещании у президента. Выход на единый сбалансированный обменный курс белорусского рубля возможен в течение 1-2 месяцев.

Как и было поручено, в середине сентября на валютно-фондовой бирже будет организована дополнительная сессия, на которой определится рыночный курс национальной валюты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он будет формироваться на основе спроса и предложения.

Михаил Мясникович, премьер министр Республки Беларусь:
Все стратегические решения приняты. И, как было поручено президентом, в середине сентября мы выходим на вторую сессию межбанковской валютной биржи, отменяя при этом межбанковский рынок и отменяя многие другие схемы и сделки, которые были до настоящего времени, когда валюта фактически распределялась вручную. В этой ситуации обменный курс национальной валюты будет формироваться на основе спроса и предложения. Для этого правительство сейчас готовит необходимые документы. Что касается выхода на единый сбалансированный курс: — самые оптимистичные подходы — за месяц, с определённой долей пессимизма — за два месяца.

# Экономика # Мясникович

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2011 09:19

Мартынов: В июле мы вышли на рекордный рост экспортных поставок товаров и услуг за всю историю независимости страны

31 августа 2011 06:21

Беларусь больше не пойдет на внешние заимствования для поддержания курса рубля

30 августа 2011 20:26

Матюшевский: Единый курс — не самоцель, он традиционно выступал якорем уровня инфляции