Мы вас столько лет ждали: как в Москве встречают белорусскую ярмарку
Новости Беларуси. В преддверии четвертого Форума регионов Беларуси и России в Москве открылась масштабная белорусская ярмарка. Свой экспортный потенциал там представили почти 60 отечественных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продукты питания, текстиль, обувь. Каждый регион удивлял по-своему.
Московские Черемушки расцвели красно-зеленым цветом: в российской столице ярмарка белорусских товаров. Десятки предприятий со всех областей Беларуси.
С одной стороны покупателей зазывают оценить вкус белорусских колбас и сыров, с другой – раздают московским хозяюшкам готовые рецепты блюд из наших ингредиентов. На этот раз в вышиванках белорусы не только приехали, но и привезли их на продажу.
Одежда, постельное белье – в Москву даже наши валенки добрались.
Москвичи к торговому белорусскому городку съезжаются из разных концов мегаполиса. Что говорить: даже «Беларусь» у россиян вызывает милую улыбку.
Горожанка:
Я специально приезжаю на белорусские ярмарки, когда слышу, что они где-то здесь есть.
На самый частый вопрос посетителей ярмарки: «Как это вы умело и вкусной делаете?» – наши профи ответят 29 июня. Молодые кондитеры дадут мастер-класс по выращиванию сладких роз.
Кондитеры:
Это очень трудная работа, потому что каждый лепесточек стоит большого времени. Одна роза занимает примерно три дня.
Эти аппетитные букеты к поездке в Москву белорусские мастерицы начали готовить еще полгода тому назад.
Но сами москвичи ждали ярмарку изобилия белорусского качества еще дольше.
Горожане:
Мы вас столько лет ждали! Вы не приезжали три или четыре года. Приходится ездить в Беларусь. Закупаемся только у вас, и отдыхать ездим. Месяц назад приехали из Минск.
Именно такие ярмарки и не дают москвичам забыть вкус Беларуси. Ведь под брендом «товары из Белоруссии» продуктов в Москве полно, но порой это лишь рекламная вывеска.
Михаил Серков, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Подделывают только лучшее. Кроме этого, многие отмечают: по качеству то, что они пробуют здесь, иногда отличается от того, что они видят в магазинах.
На ярмарке не только покупатели заполняют свои корзины, но и деловые партнеры – документы для новых контрактов.
Ярмарка лишь предваряет грандиозный Форум регионов, и здесь уже ждут высоких гостей. Например, Валентину Матвиенко будут встречать караваем. А в конце недели региональной интеграции разделят уже другой каравай. Хотя не только ни хлебом единым живут белорусы и россияне.
Горожанка:
Мне очень понравился этот рынок, эта продукция. И вообще, я люблю Беларусь.