Мы вас столько лет ждали: как в Москве встречают белорусскую ярмарку

Новости Беларуси. В преддверии четвертого Форума регионов Беларуси и России в Москве открылась масштабная белорусская ярмарка. Свой экспортный потенциал там представили почти 60 отечественных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукты питания, текстиль, обувь. Каждый регион удивлял по-своему. Московские Черемушки расцвели красно-зеленым цветом: в российской столице ярмарка белорусских товаров. Десятки предприятий со всех областей Беларуси.

С одной стороны покупателей зазывают оценить вкус белорусских колбас и сыров, с другой – раздают московским хозяюшкам готовые рецепты блюд из наших ингредиентов. На этот раз в вышиванках белорусы не только приехали, но и привезли их на продажу. Одежда, постельное белье – в Москву даже наши валенки добрались. Москвичи к торговому белорусскому городку съезжаются из разных концов мегаполиса. Что говорить: даже «Беларусь» у россиян вызывает милую улыбку. Горожанка:

Я специально приезжаю на белорусские ярмарки, когда слышу, что они где-то здесь есть. На самый частый вопрос посетителей ярмарки: «Как это вы умело и вкусной делаете?» – наши профи ответят 29 июня. Молодые кондитеры дадут мастер-класс по выращиванию сладких роз.

Кондитеры:

Это очень трудная работа, потому что каждый лепесточек стоит большого времени. Одна роза занимает примерно три дня. Эти аппетитные букеты к поездке в Москву белорусские мастерицы начали готовить еще полгода тому назад. Но сами москвичи ждали ярмарку изобилия белорусского качества еще дольше. Горожане:

Мы вас столько лет ждали! Вы не приезжали три или четыре года. Приходится ездить в Беларусь. Закупаемся только у вас, и отдыхать ездим. Месяц назад приехали из Минск. Именно такие ярмарки и не дают москвичам забыть вкус Беларуси. Ведь под брендом «товары из Белоруссии» продуктов в Москве полно, но порой это лишь рекламная вывеска.