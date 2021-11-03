Прямой эфир

«Мы поставляем в Таджикистан сахар». Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области

03 ноября 2021 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы поставляем в Таджикистан сахар». Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области-1

Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество, а также реализацию совместных проектов. Например, Согдийская область планирует подписать соглашение с Жодино. Это в будущем поможет увеличить экспортные поставки.

«Мы поставляем в Таджикистан сахар». Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области-4

За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Таджикистана, увеличился на треть. Внешнеторговый оборот между сторонами составил более 55 миллионов рублей.

«Мы поставляем в Таджикистан сахар». Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы поставляем в Таджикистан сахар. Сегодня у наших сахарных заводов есть собственное консервное производство. И, конечно, мы заинтересованы добавлять ассортимент соков и нектаров из тех фруктов и ягод, которые у нас не произрастают, но зато растут в Таджикистане и имеют высочайшее качество. Драйвер этого всего – межрегиональное сотрудничество между нашими областями. И, думаю, в ходе этого визита мы подпишем соглашение между городом Жодино и одним из районов Согдийской области.

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Александр Турчин # Раджаббой Ахмадзода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ОАЭ хотят печь белорусский хлеб. О каких ещё поставках договорились белорусские предприятия на «Экспо-2020» в Дубае?
03 ноября 2021 18:42

В ОАЭ хотят печь белорусский хлеб. О каких ещё поставках договорились белорусские предприятия на «Экспо-2020» в Дубае?

Товарооборот порядка 90 млн долларов. Какие планы совместного сотрудничества у Беларуси и Удмуртии?
02 ноября 2021 14:15

Товарооборот порядка 90 млн долларов. Какие планы совместного сотрудничества у Беларуси и Удмуртии?

Новости экономики за 01.11.2021
01 ноября 2021 19:22

Новости экономики за 01.11.2021