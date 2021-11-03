«Мы поставляем в Таджикистан сахар». Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы поставляем в Таджикистан сахар. Сегодня у наших сахарных заводов есть собственное консервное производство. И, конечно, мы заинтересованы добавлять ассортимент соков и нектаров из тех фруктов и ягод, которые у нас не произрастают, но зато растут в Таджикистане и имеют высочайшее качество. Драйвер этого всего – межрегиональное сотрудничество между нашими областями. И, думаю, в ходе этого визита мы подпишем соглашение между городом Жодино и одним из районов Согдийской области.