«Мы поставляем в Таджикистан сахар». Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество, а также реализацию совместных проектов. Например, Согдийская область планирует подписать соглашение с Жодино. Это в будущем поможет увеличить экспортные поставки.
За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций, поступивших из Таджикистана, увеличился на треть. Внешнеторговый оборот между сторонами составил более 55 миллионов рублей.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы поставляем в Таджикистан сахар. Сегодня у наших сахарных заводов есть собственное консервное производство. И, конечно, мы заинтересованы добавлять ассортимент соков и нектаров из тех фруктов и ягод, которые у нас не произрастают, но зато растут в Таджикистане и имеют высочайшее качество. Драйвер этого всего – межрегиональное сотрудничество между нашими областями. И, думаю, в ходе этого визита мы подпишем соглашение между городом Жодино и одним из районов Согдийской области.