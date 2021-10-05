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«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана

05 октября 2021 13:41
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Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Такое мнение высказали участники пятого заседания делового совета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана-1

Солидная делегация бизнесменов из Исламабада прибыла в Минск, чтобы укрепить экономический потенциал отношений.

«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана-4

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Уже создана договорно-правовая база, которая включает более 80 соглашений, сформированы механизмы взаимодействия в виде комиссий и рабочих групп, система межрегионального сотрудничества, заложены основы межпарламентской дипломатии. На предстоящем этапе важно определиться с перспективными отраслями и наращивать объемы продаж.

«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана-7

Шахзад Сабир, председатель пакистано-белорусского делового совета:
Пакистанскую делегацию сегодня представляют около 60 человек, и это очень большое количество, учитывая, что сейчас в стране пандемия. То есть это показатель наших серьезных намерений к сотрудничеству с Беларусью. Мы хотим наладить связь в сельскохозяйственной отрасли. Например, это закупки белорусских удобрений и техники. Важен и информационный обмен. Пакистанские предприятия должны знать, на каких белорусских платформах им можно зарегистрироваться, чтобы торговать. Сегодня мы настроены на заключение контрактов. 

# Беларусь-Пакистан # Экономика # Шахзад Сабир # Фотофакт

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