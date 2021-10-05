«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Такое мнение высказали участники пятого заседания делового совета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Пакистаном приобретают стратегический характер. Такое мнение высказали участники пятого заседания делового совета двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Солидная делегация бизнесменов из Исламабада прибыла в Минск, чтобы укрепить экономический потенциал отношений.
Владимир Улахович: «Пакистан ежегодно импортирует примерно на 47 миллиардов долларов» – читать здесь.
Уже создана договорно-правовая база, которая включает более 80 соглашений, сформированы механизмы взаимодействия в виде комиссий и рабочих групп, система межрегионального сотрудничества, заложены основы межпарламентской дипломатии. На предстоящем этапе важно определиться с перспективными отраслями и наращивать объемы продаж.
Шахзад Сабир, председатель пакистано-белорусского делового совета:
Пакистанскую делегацию сегодня представляют около 60 человек, и это очень большое количество, учитывая, что сейчас в стране пандемия. То есть это показатель наших серьезных намерений к сотрудничеству с Беларусью. Мы хотим наладить связь в сельскохозяйственной отрасли. Например, это закупки белорусских удобрений и техники. Важен и информационный обмен. Пакистанские предприятия должны знать, на каких белорусских платформах им можно зарегистрироваться, чтобы торговать. Сегодня мы настроены на заключение контрактов.