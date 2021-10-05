«Мы настроены на заключение контрактов». В Минске прошли переговоры с бизнесом Пакистана

Шахзад Сабир, председатель пакистано-белорусского делового совета:

Пакистанскую делегацию сегодня представляют около 60 человек, и это очень большое количество, учитывая, что сейчас в стране пандемия. То есть это показатель наших серьезных намерений к сотрудничеству с Беларусью. Мы хотим наладить связь в сельскохозяйственной отрасли. Например, это закупки белорусских удобрений и техники. Важен и информационный обмен. Пакистанские предприятия должны знать, на каких белорусских платформах им можно зарегистрироваться, чтобы торговать. Сегодня мы настроены на заключение контрактов.