Беларусь предлагает установить нулевую ставку ввозной пошлины на электротранспорт
Новости Беларуси. Госзакупки, техническое регулирование и международная деятельность. Более 30 вопросов рассмотрят 5 октября на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Беларусь на онлайн-встрече представит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании планируют одобрить некоторые соглашения, к которым члены совета ЕЭК пришли ранее. Одно из таких – проект о применении навигационных пломб. Такая мера значительно упростит процедуру мониторинга за перевозками на территории всех стран Евразийского экономического союза. Обсудят и другие шаги сотрудничества.
Белорусская сторона предлагает установить нулевую ставку ввозной пошлины на электротранспорт для пяти государств ЕАЭС. Это должно способствовать развитию рынка энергоэффективных автомобилей, а также сопутствующей инфраструктуры. Среди других вопросов – унификация процедуры ветеринарного контроля, а также безопасное пересечение границы в условиях роста заболеваемости коронавирусом.