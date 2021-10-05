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Беларусь предлагает установить нулевую ставку ввозной пошлины на электротранспорт

05 октября 2021 07:49
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Новости Беларуси. Госзакупки, техническое регулирование и международная деятельность. Более 30 вопросов рассмотрят 5 октября на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Беларусь на онлайн-встрече представит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь предлагает установить нулевую ставку ввозной пошлины на электротранспорт-1

На заседании планируют одобрить некоторые соглашения, к которым члены совета ЕЭК пришли ранее. Одно из таких – проект о применении навигационных пломб. Такая мера значительно упростит процедуру мониторинга за перевозками на территории всех стран Евразийского экономического союза. Обсудят и другие шаги сотрудничества.

Беларусь предлагает установить нулевую ставку ввозной пошлины на электротранспорт-4

Белорусская сторона предлагает установить нулевую ставку ввозной пошлины на электротранспорт для пяти государств ЕАЭС. Это должно способствовать развитию рынка энергоэффективных автомобилей, а также сопутствующей инфраструктуры. Среди других вопросов – унификация процедуры ветеринарного контроля, а также безопасное пересечение границы в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

# ЕАЭС # Экономика # Игорь Петришенко # Фотофакт

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