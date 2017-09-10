«Мы достойные партнеры для работы»: как развивается экономическое сотрудничество Беларуси и Индии

Именно белорусско-индийские отношения в ближайшие дни будут в топе новостей. 11 сентября Александр Лукашенко направится с официальным визитом в это государство. В Нью-Дели у Президента Беларуси запланирована обширная переговорная программа и встречи, в том числе на высшем уровне. В эти же дни пройдет Индийско-белорусский бизнес-форум.

Новости Беларуси. Душещипательные мелодрамы, ароматный чай со слоном и лекарства высочайшего качества. Это первое, что приходит на ум, когда говорят об Индии. Сегодня это гигантская растущая экономика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виталий Прима, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия:

Надо сразу понимать, что индийский рынок – это огромный рынок с большим потенциалом. Это рынок, который ежегодно прирастает и который является местом борьбы за этот рынок мировых корпораций. Индия – это страна, которая состоит из огромного количества штатов. В каждом штате свой язык, своя культура и свои традиции. И методы ведения бизнеса в каждом штате тоже свои. Решение тщательно взвешивается индийскими партнерами, тщательно изучается на возможность поиска альтернативных партнеров. Учитывая эти факты, мы должны доказывать нашим индийским партнерам, что мы состоятельны, что наша продукция конкурентноспособна (а это так и есть) и что мы достойные партнеры для работы на индийском рынке.

На территории Беларуси созданы три предприятия, реализуется три инвестиционных проекта с участием фармацевтических компаний, которые позволят нам производить современные лекарства как для внутреннего рынка, так и для поставок в рамках Евразийского экономического союза. Это не только поставка готовых лекарственных средств, это не только поставка субстанций, но это и трансфер технологий, инвестирование индийских компаний в белорусские производства. Что касается совместных предприятий в Индии – было создано и работает совместное предприятие по обслуживанию белорусской карьерной техники. Несколько месяцев назад было зарегистрировано первое предприятие между «Гомсельмашем» и индийской компанией по продвижению и производству зерноуборочной, кормоуборочной техники. Кроме того, я надеюсь, в рамках бизнес-форума будут подписаны документы по созданию новых совместных производств.

Индия – это страна с самой древней кулинарией, здесь сложились определенные традиции и культура питания. При этом, конечно, есть определенный потенциал. Мы видим, что начинают пользоваться популярностью твердые сыры. Детское питание наше известно в регионе, поэтому оно тоже должно и может найти свое место на рынке. И, конечно, наши кондитерские изделия, в первую очередь конфеты. Были уже первые поставки. Эта продукция тоже может найти свое место на этом рынке.

Индийцы любят путешествовать семьей, посетить 2-3-4-5 стран, выехать на две-три недели, в каждой стране провести несколько дней, чтобы познакомиться с культурой, чтобы познакомиться с местной кухней (хотя они предпочитают наличие своей), чтобы познать что-то новое в спокойном режиме. Сегодня пятидневный безвизовый режим дает им возможность включить в свой маршрут следование Беларусь. И мы должны разработать пакеты для индийских путешественников.