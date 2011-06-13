МВФ предложил Беларуси несколько вариантов экономической политики в нынешних условиях

Об этом шла речь на встрече премьер-министра Михаила Мясниковича с главой миссии МВФ по Беларуси Крисом Джарвисом.

Делегация представителей фонда заканчивает работу над изучением экономической ситуации в Беларуси. Состоялось несколько совещаний с правительством и руководством Нацбанка, прошли встречи с представителями коммерческих банков, независимыми экономистами и дипломатами. Затрагивались также вопросы предоставления Беларуси нового стабилизационного кредита МВФ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Обсудим те вопросы, которые связаны с нашим обращением о новой программе и стабилизационном кредите. Беларусь, как полноправный член МВФ, вправе рассчитывать на определенную поддержку в трудную минуту.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

Нам удалось предложить ряд вариантов экономической политики, которые могут оказаться полезными для Беларуси. В настоящее время стороны находятся на первом этапе переговоров по возможной программе Беларуси с МВФ. Очевидно, что нам предстоит проделать длительный путь.