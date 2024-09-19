Большинство немцев против второго срока Шольца

Почти 70 % немцев не поддерживают выдвижение Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на выборах 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, 60 % голосовавших за СДПГ три года назад избирателей больше не считают нынешнего канцлера подходящим кандидатом на эту должность. Только треть респондентов готовы проголосовать за него вновь. До этого опрос показал, что основная часть граждан ФРГ уверена: этот человек не обладает качествами сильного лидера.