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Большинство немцев против второго срока Шольца

19 сентября 2024 06:34
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Почти 70 % немцев не поддерживают выдвижение Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на выборах 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство немцев против второго срока Шольца-2

Кроме того, 60 % голосовавших за СДПГ три года назад избирателей больше не считают нынешнего канцлера подходящим кандидатом на эту должность. Только треть респондентов готовы проголосовать за него вновь. До этого опрос показал, что основная часть граждан ФРГ уверена: этот человек не обладает качествами сильного лидера.

# Международная политика

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