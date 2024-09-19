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Польша привлекла армию для ликвидации последствий непогоды

19 сентября 2024 06:29
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Польша привлекла армию для ликвидации последствий циклона. Около 10 тысяч солдат направлены в регионы, пострадавшие от проливных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша привлекла армию для ликвидации последствий непогоды-2

Из-за стихии в стране погибли семь человек, тысячи граждан эвакуированы. Военные помогают выбраться из затопленных домов, также их задача – патрулирование улиц для борьбы с мародерством. Тем временем отдельные регионы Польши только готовятся к обильным осадкам. Вроцлаву с населением около 600 тысяч предстоит укреплять здания и дамбы силами местных жителей.

# ЧП

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