Польша привлекла армию для ликвидации последствий непогоды

Польша привлекла армию для ликвидации последствий циклона. Около 10 тысяч солдат направлены в регионы, пострадавшие от проливных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за стихии в стране погибли семь человек, тысячи граждан эвакуированы. Военные помогают выбраться из затопленных домов, также их задача – патрулирование улиц для борьбы с мародерством. Тем временем отдельные регионы Польши только готовятся к обильным осадкам. Вроцлаву с населением около 600 тысяч предстоит укреплять здания и дамбы силами местных жителей.