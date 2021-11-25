Молочная продукция, мебель, лекарства. Какие ещё товары поставляет Беларусь в Армению?

Новости Беларуси. Беларусь и Армения за 5 лет увеличили товарооборот в 2,5 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По объему белорусского экспорта этот регион традиционно входит в топ основных торговых партнеров. При этом товарооборот между странами ежегодно растет. Если в 2016 году он составлял чуть более 32 миллионов долларов, то в 2020 – уже свыше 82 миллионов. В основном мы поставляем молочную продукцию, мебель, вычислительные машины для автоматической обработки информации и лекарственные средства.