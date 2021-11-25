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Молочная продукция, мебель, лекарства. Какие ещё товары поставляет Беларусь в Армению?

25 ноября 2021 17:19
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Новости Беларуси. Беларусь и Армения за 5 лет увеличили товарооборот в 2,5 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Молочная продукция, мебель, лекарства. Какие ещё товары поставляет Беларусь в Армению?-1

По объему белорусского экспорта этот регион традиционно входит в топ основных торговых партнеров. При этом товарооборот между странами ежегодно растет. Если в 2016 году он составлял чуть более 32 миллионов долларов, то в 2020 – уже свыше 82 миллионов. В основном мы поставляем молочную продукцию, мебель, вычислительные машины для автоматической обработки информации и лекарственные средства.  

Больше новостей экономики за 25 ноября читайте здесь.  

# Беларусь-Армения # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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