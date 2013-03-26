Модернизация промышленных предприятий за два месяца 2013 года увеличила выручку на 9%

Новости Беларуси. Модернизация промышленных предприятий только за два месяца этого года увеличила выручку на 9%. Эту информацию 26 марта озвучили в Правительстве.

В настоящее время в отечественной промышленности реализуется 174 инвест-проектов по обновлению производственных мощностей. Заключено порядка полусотни кредитных договоров, еще около 70 на стадии проработки. Минпром планирует получить господдержку из инновационного фонда в размере 235 млрд рублей.

В 2012 году за счет обновления производственных мощностей изношенность фондов в отрасли была снижена с 57% до 46%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

За счет реализации программы модернизации за январь-февраль 2013 года в целом по Минпрому выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного занятого составила 8300 долларов, или 109,2% к соответствующему периоду 2012 года. Выработка по валовой добавленной стоимости на одного занятого составила 2850 долларов, или 101,8% к соответствующему периоду прошлого года.