Минск выполнил все показатели социально-экономического развития. Так, инвестиции в основной капитал составили чуть более 115 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Положительный вклад в развитие столичной экономики внесли торговля, строительство, транспорт, спорт, здравоохранение, а также оказание услуг по временному проживанию и питанию. Драйвером роста ВРП четвертый год подряд продолжает оставаться обрабатывающая промышленность. А вот лидером по экономическим показателям стал Фрунзенский район.
Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Планируется выполнение всех доведенных показателей. Это и валовой региональный продукт на уровне 105 % при задании 103,5 %. Выполняется также номинальная среднемесячная заработная плата на уровне 118 % при задании 111,3 %. Любой показатель раскладывается, проводится глубокий анализ, отрабатываются основные предприятия, которые вносят основной вклад в формирование показателей. И таким образом производится какое-то определенное влияние на них и достижение желаемых результатов.
Уже сейчас можно сказать, что доведенные показатели по году будут выполнены. Среди регионов республики доля Минска наибольшая и формирует треть валового внутреннего продукта страны.