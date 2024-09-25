Минск выполнил все показатели социально-экономического развития. Так, инвестиции в основной капитал составили чуть более 115 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Положительный вклад в развитие столичной экономики внесли торговля, строительство, транспорт, спорт, здравоохранение, а также оказание услуг по временному проживанию и питанию. Драйвером роста ВРП четвертый год подряд продолжает оставаться обрабатывающая промышленность. А вот лидером по экономическим показателям стал Фрунзенский район.