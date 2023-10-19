Минск планирует увеличить количество белорусско-китайских предприятий

Новости Беларуси. Беларусь в течение этого и следующего года планирует нарастить создание совместных с Китаем предприятий. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил посол нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь в течение этого и следующего года планирует нарастить создание совместных с Китаем предприятий. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил посол нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассказывая об успехах «Пояса и пути», Юрий Сенько напомнил, что после объявления Китаем инициативы Беларусь одной из первых присоединилась к ней. Уже в 2015 году у нас был открыт индустриальный парк «Великий камень».
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, посещая индустриальный парк, отметил, что наш совместный Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» является жемчужиной «Шелкового пути», той работы, которая посвящена «Поясу и пути». И действительно сегодня уже больше 100 предприятий зарегистрированы в парке, больше половины которых имеют китайский капитал. И это предприятия, которые производят сегодня современнейшую продукцию, не имеющую аналогов в мире. Мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии данного проекта и будем дальше сотрудничать. Причем сотрудничество идет в разных сферах. Это и сегодняшняя задача, и перспектива в будущем. Это и сельское хозяйство, это и промышленность, робототехника, традиционная китайская медицина.
Как стало известно накануне, Беларусь присоединилась к рамочной инициативе по международному торгово-экономическому сотрудничеству в области цифровой экономики и зеленого развития. Она была опубликована в ходе 3-го форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – один путь».