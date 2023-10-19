Минск планирует увеличить количество белорусско-китайских предприятий

Рассказывая об успехах «Пояса и пути», Юрий Сенько напомнил, что после объявления Китаем инициативы Беларусь одной из первых присоединилась к ней. Уже в 2015 году у нас был открыт индустриальный парк «Великий камень».

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, посещая индустриальный парк, отметил, что наш совместный Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» является жемчужиной «Шелкового пути», той работы, которая посвящена «Поясу и пути». И действительно сегодня уже больше 100 предприятий зарегистрированы в парке, больше половины которых имеют китайский капитал. И это предприятия, которые производят сегодня современнейшую продукцию, не имеющую аналогов в мире. Мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии данного проекта и будем дальше сотрудничать. Причем сотрудничество идет в разных сферах. Это и сегодняшняя задача, и перспектива в будущем. Это и сельское хозяйство, это и промышленность, робототехника, традиционная китайская медицина.