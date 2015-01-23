Белорусско-иракский бизнес-форум проходит 23 января в Минске

Новости Беларуси. От машиностроения и строительства до сельского хозяйства и продовольствия. На белорусско-иракском бизнес-форуме 23 января говорили о том, как придать импульс двустороннему сотрудничеству. Деловые круги собрались в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом году страны наторговали всего на 3 миллиона долларов. Но, по мнению экспертов, в самое ближайшее время эту цифру можно будет приумножить в десятки раз. Беларусь – страна с открытой экономикой, и главной целью является увеличение экспорта, в том числе и на Ближний Восток. На законодательном уровне для этого созданы все условия.

Джафар Аль-Хамадани, президент Федерации торговых палат Ирака:

Мы очень позитивно оцениваем белорусскую инвестиционную политику. Иракские бизнесмены хотят приезжать сюда и инвестировать в белорусские предприятия. Для этого нужно создать базу, что на данный момент является для нас приоритетной задачей.