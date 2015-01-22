Александр Лукашенко: Не время сегодня заниматься подачками и льготированием

Новости Беларуси. На встрече Александра Лукашенко с Андреем Кобяковым была затронута и тема стимулирования продаж автомобилей «Джили». Народное авто на совместном белорусско-китайском предприятии производят не первый год. Проект реализуют в нашей стране с 2011 года.

В Борисове выпускать планируют до 10 тысяч автомобилей в год. Популярностью авто уже пользуются в России и Казахстане. И, по словам президента, возможно даже стимулирование продаж этих автомобилей, если в результате это даст эффект для бюджета и для государства.

Также речь шла об арендном жилье. По мнению Александра Лукашенко, при его распределении действовать надо на общих основаниях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, конечно, можем стимулировать и продажи автомобилей легковых, еще чего-то можем, если в конце, в недалеком будущем (месяц-два или полгода) это даст нам больший эффект для бюджета, для государства. Все остальное нас не должно интересовать. Тот, кто хочет купить автомобиль, тот его купит. Не время сегодня заниматься подачками, льготированием и так далее. Я в общем говорю. Если будет выгода для государства, то мы сегодня готовы подставить плечо тем, кто хочет приобрести автомобиль. Других правил быть не должно, ибо мы опять начнем одним давать, другим не давать, кого-то обидим, кого-то не обидим. Для всех должны быть равные условия.

Точно так и по арендному жилью. Мы приняли решение по арендному жилью – в этом направлении должны действовать. Если там вопросы Парка высоких технологий («Магистр» и так далее), остается невостребованным жилье, так надо заранее думать, прежде чем строить. Но правила менять ни в коем случае нельзя. Никаких отдушин, никому ничего не передавать, чтобы они там кому-то на более льготных условиях или не попавшим в списки получателей этих квартир – мы там кем-то дополним. Этого быть не должно. Никаких не должно быть исключений. Опять же, равные условия. Надо действовать на общих основаниях, при распределении арендного жилья в частности.