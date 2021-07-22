Министр энергетики: к 2030-му нужно иметь республиканский пункт хранения радиоактивных отходов

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «День правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

То, что одна из инициатив коснется энергетики, можно было предположить еще до начала мероприятия – профильный министр что-то долго обсуждал с премьером. В итоге на стол Президента легло предложение о создании целого департамента по обращению с радиоактивными отходами. Национальный оператор призван взять на себя функции по сбору, переработке и захоронению. Радиоактивные отходы и сегодня есть – мы ведь используем источники излучения в науке, медицине и промышленности, совсем скоро введем второй энергоблок БелАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отработает это топливо. Сколько там у нас в первом?

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

80 тонн. Александр Лукашенко:

80 тонн один и 80 тонн второй – 160 тонн. Через пять или сколько там лет мы начнем получать отработанные ядерные отходы. И сегодня встает вопрос: что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее неизвестным нам товаром, продуктом. Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Целой системы. Фактически это новая отрасль экономики.

Речь не идет о создании могильников. Еще на этапе задумки строительства АЭС Беларусь и Россия подписали соглашение о том, что отработанное топливо будет отправляться на переработку в Россию. Высокоактивные элементы там будут изымать, а средние и низкоактивные мы сможем использовать в своих целях. Но их тоже нужно где-то хранить.