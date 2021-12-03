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Мингорисполком: стоимость елей не будет сильно отличаться от прошлогодней

03 декабря 2021 15:36
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Новости Беларуси. Праздник к нам приходит, а вместе с ним и покупка живой ели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их начнут продавать 22 декабря, а вот что касательно цен.  

Мингорисполком: стоимость елей не будет сильно отличаться от прошлогодней-1

В Мингорисполкоме отметили, что стоимость не будет сильно отличаться от прошлогодней. В 2020 году за главный символ праздника высотой до 1 метра на торговых базарах и складах лесхозов просили 10 рублей, дерево от 1 до 2 метров стоило 12 рублей, а от 2 до 3 метров – 17 рублей.  

Больше новостей экономики за 3 декабря читайте здесь.  

# Новый год # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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