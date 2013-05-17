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Мингорисполком собирается посетить с проверкой более 150 предприятий и строительных объектов

17 мая 2013 18:18
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Новости Беларуси. Контрольная проверка. Как соблюдается законодательство по охране труда на столичных предприятиях — сегодня, 17 мая, выясняли ревизоры.

Рабочая группа Мингорисполкома провела плановый рейд. Специалисты  посетили два обувных производства и посмотрели, как реконструируют Центр внешкольной работы.

Объезд прошел в рамках месячника безопасного труда. В планах  - посетить более 150 предприятий и строительных объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
На всех этапах производства безопасность труда должна соблюдаться. В течение двух дней после посещения мобильной группы мы выдаем рекомендации руководителю посещенной организации, указываем сроки, в течение которых они обязаны устранить выявленные недостатки.

# Экономика # Трудовые отношения

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