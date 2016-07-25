Мингорисполком получил право изменять срок уплаты предпринимателями налогов в местный бюджет

Новости Беларуси. Мингорисполком теперь может изменять срок уплаты налогов предпринимателями в бюджет. Новое решение опубликовано на Национальном правовом портале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, плательщик должен подать заявление о предоставлении отсрочки с единовременной либо поэтапной уплатой. Решение может быть принято, если предпринимателю был причинен ущерб в результате стихийного бедствия или технологической катастрофы.

К слову, у минчан сейчас растет интерес к общению с налоговой посредством сети Интернет. В ближайшее время рассматривается возможность полного перехода на автоматическое заполнение деклараций и рассылке их по электронной почте.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Около 2,5 тысяч жителей города Минска в 2016 году воспользовались функцией «личный кабинет» на интернет-портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и получили извещение на уплату земельного налога и налога на недвижимость.

Тем временем, с начала года в налоговой службе Минска зарегистрировано больше 70 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они уже успели пополнить городскую казну больше, чем на 700 миллиардов неденоминированных рублей. Это на 80 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.