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Минэкономики: в Беларуси есть все условия, чтобы экономика к концу года вышла на прогнозные показатели

25 сентября 2023 17:04
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В Беларуси есть все условия, чтобы экономика к концу года вышла на прогнозные параметры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: в Беларуси есть все условия, чтобы экономика к концу года вышла на прогнозные показатели-1

Промышленность остается главным источником роста ВВП. На ее долю приходится порядка 60 % макроэкономического показателя. И даже если допустить ситуацию, что изменений в положительную сторону не будет, то экономика страны задействует резервные отрасли для роста. Например, строительство может дать вклад в ВВП порядка 0,8 %. Еще один резерв – торговля. Во многом это связано с восстановившейся потребительской активностью: реальные доходы населения продолжают расти с темпом более 4,5 %. Также на потребительский спрос влияют низкие процентные ставки по кредитам. Напомним, согласно важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2023 рост ВВП запланирован в размере 3,8 % к уровню 2022 года.

Больше новостей экономики за 25 сентября здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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