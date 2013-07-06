Михаил Мясникович: В Беларуси необходимо наращивать объемы заготовки травяных кормов по новой технологии

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо наращивать объемы заготовки травяных кормов по новой технологии. Об этом заявил накануне премьер-министр Михаил Мясникович, посещая предприятие «Козловичи-Агро».

В этом хозяйстве активно ведется заготовка люцерны по новой технологии, скошенная трава упаковывается прессом прямо в поле в стрейч-пленку. В итоге на 15% увеличивается энергосбалансированность кормов и обеспечивается их хорошая сохранность. И Минская область здесь подает пример.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы поставили задачу порядка 30% травянистых кормов в этом году заготовить по этой технологии. Пока процесс идет с отставанием от графика. Целый ряд областей стараются вложиться в эти параметры, потому что за этим будущее. Минская область, я думаю, может быть примером, как внедрять современные технологии в кормовое производство.

Также премьер-министр побывал на строительной площадке нового химического завода и проинспектировал ход работ. Здесь реализуется инвестпроект по глубокой переработке хлорсодержащего сырья. Продукция полностью замещает дорогостоящий импорт и будет приносить стране за счет экспорта и уже проработаны европейские рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.