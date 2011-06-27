Михаил Мясникович: Мы практически остановили инфляцию, заработал валютный рынок

Премьер-министр Беларуси отметил, что реформирование экономики идет по рыночным принципам, где особое внимание – государственно-частному партнерству.

Михаил Мясникович, премьер-министра Республики Беларусь:

Мы практически остановили инфляцию, заработал валютный рынок. Ежедневно между предприятиями осуществляются сделки на 70 млн. долларов, на рынке наличной валюты населению продается около 200 млн. долларов в месяц. И для нас также очень важны иностранные инвестиции.

На встрече с представителями семи крупных литовских компаний глава белорусского правительства подчеркнул, что в нашей стране будет создан хороший инвестиционный климат, вплоть до условий свободных экономических зон. Причем, способствовать интересу бизнесменов будет и единое экономическое пространство с Россией и Казахстаном.

Литовские компании интересует строительство новых бизнес-центров в Бресте и Молодечно, а также приватизация белорусских предприятий. В первую очередь, молокоперерабатывающих. Рассматривался и вопрос увеличения объемов перевалки белорусских грузов через Клайпедский порт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Бронислав Лубис, президент конфедерации промышленников Литвы:

Использование Клайпедского порта для белорусских товаров – это один из очень важных вопросов. То, что сегодня объявлено о приватизации 400 предприятий, тоже нас интересует. В конечном итоге, появятся конкретные вещи, на которые можно будет ответить, когда мы изучим предоставленный материал.

Альвидас Жаболис, президент компании (Литва):

Окончательно договорятся Правительства по безвизовому пересечению границ. Это увеличит потоки потребителей с обеих сторон.

Такие отрасли, как банковское и страховое дело, переработка продуктов сельского хозяйства находятся под пристальным вниманием предпринимателей Литвы.