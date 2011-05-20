Михаил Мясникович: $800 млн – не те средства, которые могут стабилизировать положение дел на валютном рынке

В Доме Правительства в Минске проходит пресс-конференция, посвященная ситуации на потребительском и валютном рынке, вопросам ценообразования.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Программа по стабилизации экономики правительством разработана. Она рассмотрена экспертами стран ЕврАзЭС. Вчера мы фактически согласовали с руководством правительства Российской Федерации подходы по так называемой матрице, где предусмотрены соответствующие обязательства белорусской стороны и, безусловно, соответствующая кредитная поддержка со стороны антикризисного фонад ЕврАзЭС.

Планируется, что в конце мая – начале июня будут приняты соответствующие решения, на основании которых будут приняты соответствующие внешние заимствования.

Мы вчера с председателем правительства Российской Федерации еще обсуждали этот вопрос. Первый транш оценивается в 800 млн долларов. Это не те средства, которые могут стабилизировать положение дел на валютном рынке. Для этого необходимы очень серьезные собственные решения, которые мы будем принимать с Национальным банком в понедельник-вторник. Они определят своего рода дорожную карту для того, чтобы подойти достаточно подготовленными и выполнить необходимые процедуры.

В первую очередь, сокращение денежного предложения. Для предотвращения спекулятивных атак на рубль будет создана подушка безопасности.