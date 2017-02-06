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Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке

06 февраля 2017 05:43
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Новости Беларуси. Более 70 белорусских предприятий примут участие в крупнейшей российской продовольственной выставке. Она 6 февраля открывается в Москве. О своем участии заявили более 2 тысяч компаний почти из 60 стран. В их распоряжении 100 тысяч квадратных метров.

Деловая программа форума также насыщена встречами и переговорами. Наши производители традиционно славятся молочными и мясными продуктами. На выставке свои возможности представят крупнейшие белорусские игроки продовольственного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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