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Мэр Андрей Шорец: Проблема «колясочных» и «электрощитовых» в Минске, наконец, будет решена

08 декабря 2014 14:22
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Президент  планирует в начале 2015 года принять отчет Мингорисполкома, а также ознакомиться с перспективами развития белорусской столицы. 

На рабочей встрече с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем Глава государства поинтересовался, как в Минске реализуются инвестпроекты, а также поддержал предложения мэрии в решении жилищного вопроса жителей так называемых «колясочных» и «электрощитовых». Речь идет о переводе нежилых помещений, которые с 1987 года предоставлялись в качестве служебных квартир для работников ЖКХ столицы, в жилые.  Сейчас таких «серых квадратов» почти полтысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец:
Глава государства поддержал предложение о переводе «колясочных» и «щитовых», пригодных для проживания, в фонд коммерческого использования и оставить этих людей. Т.е. эта проблема будет решена.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Александр Лукашенко # Андрей Шорец

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