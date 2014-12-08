Мэр Андрей Шорец: Проблема «колясочных» и «электрощитовых» в Минске, наконец, будет решена

Президент планирует в начале 2015 года принять отчет Мингорисполкома, а также ознакомиться с перспективами развития белорусской столицы.

На рабочей встрече с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем Глава государства поинтересовался, как в Минске реализуются инвестпроекты, а также поддержал предложения мэрии в решении жилищного вопроса жителей так называемых «колясочных» и «электрощитовых». Речь идет о переводе нежилых помещений, которые с 1987 года предоставлялись в качестве служебных квартир для работников ЖКХ столицы, в жилые. Сейчас таких «серых квадратов» почти полтысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец:

Глава государства поддержал предложение о переводе «колясочных» и «щитовых», пригодных для проживания, в фонд коммерческого использования и оставить этих людей. Т.е. эта проблема будет решена.