Лукашенко: Колхозы-совхозы, как бы мы их ни называли, это была идеальная организация

Во время рабочей поездки в Минскую область в центре внимания Александра Лукашенко были вопросы внедрения импортозамещающих технологий и ход полевых работ. В ближайшие годы белорусский АПК должен выйти на уровень 12-13% рентабельности продаж. Зарабатывать в сельском хозяйстве получается у частной компании — она взялась за убыточные хозяйства в качестве эксперимента.

Уборочная кампания в Беларуси на финише. С каким результатом пришли — первое, чем интересуется президент. Глава Минсельхозпрода Михаил Русый рассказывает: в амбар в этом году положим вместе с кукурузой 8 миллионов 200 тысяч тонн зерна. Все работы на селе должны завершиться к началу ноября.

Если это будет выгодно, то часть зерна про запас можно закупить за рубежом. В этом году в стране хороший урожай овощей. Особенно свеклы и картофеля. Глава государства предлагает аграриям подумать наперед — семенами второго хлеба обеспечить людей на будущий год.

Александр Лукашенко:

Надо рекомендовать хозяйствам, чтобы они по осени картошку отдавали людям на семена. Надо это ввести в практику. Крестьянина не надо обманывать в этом плане, и они сами не должны обманываться. Картошка «сводится», если из года в год сеять одну и ту же.

На первый план в сельском хозяйстве, как и везде, выходит эффективность. Объективный учет показателей в агропроме не помешает, чтобы видеть реальную ситуацию.

Александр Лукашенко:

Надо выработать по этому году некий уровень показателей не только по валовому производству в сельском хозяйстве, но и по рентабельности продаж. Сегодня можно свободно вести речь о 10-процентной рентабельности, 12-13% — это мечта.

Сначала о том, как снизить затраты, а потом и как заработать задумались и руководители белорусского-итальянского СП. В 2004 году предприятие «Унибокс», которое занималось производством металлических изделий и упаковки, взяло на буксир два убыточных хозяйства. Уже через три года они стали образцовыми. Одно стало специализироваться на животноводстве, другое — на зерне и кормах. По сути, получился настоящий агропромышленный холдинг в районе. Это возможность зарабатывать и давать людям работу.

Александр Лукашенко:

Почему мы так трепетно относимся к колхозам-совхозам, будем говорить по старинке — как бы мы их ни называли, это была идеальная организация. Мы не разрушили колхозы и совхозы. Потому что в колхозе 15-40 деревень, и они взяли на себя большие функции в советские времена, и я настаиваю на том, чтобы они сохранились и сейчас. Когда-то мы пытались создавать что-то при сельских советах, отдавать какую-то технику частнику — ничего не получилось. А тут Вы смотрите за своими крестьянами, они много вложили в эту землю и эти помещения и прочее, создавая основу. И Вы, и мы им обязаны за это.

Формула успеха — реорганизация, реконструкция со ставкой на новые технологии. Их главная задумка — создание идеальных ферм. Такой пилотный проект может быть запущен уже в следующем году.

Сергей Русак, генеральный директор СП «Унибокс»:

Мы всё разложили на части, изучили, что нужно корове. Чтобы зарабатывать деньги на молоке, нужно, чтобы корова жила 5-6 лет. У нас в республике живёт 1,5 годы, мы добились только 3.2 года. 100 коров должны приносить не менее 95 телят. Объём воздуха в помещении, где находится корова, должен быть не меньше 58 метров кубических. Корова должна хорошо питаться, у нас это технология отработана — она не наша, мы ничего нового не придумываем, просто отбираем то, что есть на рынке. Приспосабливаем к нашим кормам, воздуху, воде, нашим людям и нашим производственным отношениям.

Отработка технологий идет на ферме в «Черново», она на 400 голов. Каждая буренка дает 20 литров молока «экстра». За годы поле присоединения хозяйств надои увеличились в три раза. Рентабельность такого молока — почти 30%. Оно и понятно: солому здесь перестилают, пока коровы на прогулке, вода в поилке всегда одинаковой температуры — +17 градусов. Чтобы снять стресс от доения, коров одновременно и кормят. Используя «умные» доильные залы — от высокотехнологичной «Карусели» до элементарной «Елочки». С ними исключено перекрестное инфицирование животных.

Один из примеров тщательного и скрупулезного подхода к делу: компания по производству доильного оборудования, с которой это хозяйство сотрудничает и перенимает опыт, более 30 лет изучала давление на кончике вымя коровы. Все для того, чтобы создать максимально эффективный аппарат.

Не секрет, что важный этап в производстве молока — заготовка кормов. Зерновые и кормовые культуры выращивает для фермы и на продажу филиал «Агро-Бокс».

Технология «сенаж в упаковке» позволяет хранить корма без консервантов до весны. Его упаковывают в рулоны специальной пленки. И плохая погода уже не помеха. Сама пленка не дешевая, но расходы топлива уменьшаются на процентов сорок. Здешнее ноу-хау — пасты из влажного зерна. Оно проходит дробление и получается смесь, которая может храниться до двух лет. Прекрасная альтернатива сушке и плющению. Свои корма позволяют здорово экономить. Здесь даже готовы поспорить за свою технологию хранения дробленого зерна.

Кстати, технику здесь тоже делают сами, по лицензии европейских производителей. Благо, площадки и ресурсы этого холдинга позволяют. Выпускают разбрасыватели удобрений, прессподборщики, сеялки. Оборудование современное и замещает импортные экземпляры. При выходе на положительное сальдо такой опыт — как нельзя кстати. Получается, что предложить могут идеальную ферму от строительства и начинки до подготовки кадров. Предложение губернатора Минщины — совместить учебный процесс в Смиловичском сельхозколледже с опытом экспериментаторов.

Ноу-хау в хозяйствах президенту пришлись по душе. Такой опыт может стать примером для других аграриев.

Александр Лукашенко:

Если это пойдёт, мы его попросим, чтобы он научил ещё 5-6 предприятий делать такие вещи. Конечно, молодец — по уму всё. Вот тебе старенькая ферма, ничего не разрушал. Три года послужит — поставит новое. Всё дело в хозяине. Ну и дисциплина. Он частник, он переживает за своё. У нас таких частников ещё раз-два и обчёлся. Поэтому должна быть железная дисциплина. Это технология, диктатура технологии, она должна диктовать всё.

В целом, такой холдинг в районе может стать школой передового опыта. Ведь даже к такой насущной проблеме энергосбережения здесь подошли творчески — используют энергию солнца и ветра. Ей питается скважинный насос. Экономия электричества 70%. Установка импортная, но и такую можно производить в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».