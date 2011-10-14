Льготное кредитование жилья в Беларуси планируется возобновить до 21 октября

Об этом сообщил 14 октября министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Ничкасов. Жилье для нуждающихся в Беларуси в 2011 году будет построено в запланированных объемах. Критерии льготного кредитования в Беларуси изменятся. Коммерческое и жилье для нуждающихся в 2012 году будут строить на паритетной основе.

Беларусбанку поступило поручение правительства приостановить заключение кредитных договоров на льготных условиях с гражданами и организациями, выполняющими функции заказчиков строительства жилых помещений, до принятия решения о выделении льготных кредитных ресурсов на 2012 год. Я полагаю, что до 21 октября эти объемы льготного кредитования будут определены и банку будет дано разрешение возобновить кредитование", - отметил министр.



"Мы тщательно планируем и выстраиваем программу строительства для обеспечения всех нуждающихся в улучшении жилищных условий, поэтому и было принято такое решение - сперва рассчитать и утвердить эту программу по каждому жилому дому, а уж потом кредитовать", - подчеркнул Анатолий Ничкасов.



Жилье для нуждающихся в Беларуси в 2011 году будет построено в запланированных объемах



"Мы планируем ввести в эксплуатацию для нуждающихся граждан, как это и было запланировано, 3 млн. 800 тыс.кв.м жилья", - отметил Анатолий Ничкасов. Составлен полный перечень планируемых к вводу в текущем году домов с необходимыми ресурсами.



Проработано также задание облисполкомам и Минскому горисполкому по строительству жилья и объектов инженерной инфраструктуры, в том числе с государственной поддержкой, на 2012 год. "По нашим расчетам и данным областей, объем вводимого жилья для нуждающихся в государственной поддержке в следующем году составит около 3 млн.кв.м. В целом мы рассчитываем обеспечить ввод жилья в эксплуатацию в 2012 году в объеме 5 млн. 200 тыс.кв.м", - отметил министр архитектуры и строительства.



Критерии льготного кредитования в Беларуси изменятся



Критерии льготного кредитования строительства жилья в Беларуси изменятся. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Горваль.



При этом будут скорректированы как категории нуждающихся в льготном кредитовании, так и условия такого кредитования.



"Общий принцип льготного кредитования строительства жилья будет состоять в том, что кредит будет составлять не 100% стоимости объекта, а 90%. Также будут внесены изменения в норматив расчета льготного кредита. Так, в отличие от ныне действующей системы, согласно которой учитывается жилье, имеющееся в собственности членов семьи в том населенном пункте, где человек состоит на учете, теперь предлагается учитывать жилье по всей республике", - отметил Александр Горваль.



Специалист сообщил, что социально-санитарные нормы обеспечения жильем в Беларуси в пределах 15 кв.м сейчас являются нормой постановки на учет. "Эта норма переносится и на кредитование, таким образом, будет не 20 кв.м на человека, а 15 кв.м. Более жесткая позиция в этом направлении складывается в Минске, поскольку глава государства дал поручение ограничить приток населения в столицу. Так, предполагается, что норма постановки на учет в Минске будет 10 кв.м, а кредитования - 15 кв.м", - сообщил специалист.



Определенные льготы кредитования на строительство жилья сохранятся для населенных пунктов численностью населения до 20 тыс. человек. Для жителей этих населенных пунктов стоимость кредита составит 10% от ставки рефинансирования, а для населенных пунктов численностью населения свыше 20 тыс. - 20% от ставки рефинансирования. Также сохранится кредит под 1% годовых на 40 лет для многодетных семей.



Говоря о категориях, нуждающихся в льготном кредитовании, министр строительства и архитектуры Анатолий Ничкасов сообщил, что согласно новым выработанным подходам к этим категориям будут относиться прежде всего многодетные семьи, семьи, имеющие детей инвалидов первой и второй групп, граждане, имеющие инвалидность в связи с радиационными авариями, граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, граждане, проживающие с семьями в общежитиях более 10 лет, а также военнослужащие, молодые специалисты и иные категории малообеспеченных слоев населения, которые имеют право на льготный кредит.



Все эти изменения содержатся в подготовленном Министерством строительства и архитектуры документе, который содержит дополнения и изменения в указы №185 и №43. "Этот документ согласован всеми заинтересованными сторонами, и в октябре текущего года мы выносим его на рассмотрение главе государства", - сообщил министр.-0-



Коммерческое и жилье для нуждающихся в 2012 году будут строить на паритетной основе



Строить коммерческое жилье и жилье для нуждающихся в 2012 году будут на паритетной основе - 50 на 50.



"Мы ищем дополнительные возможности для финансирования из внегосударственных источников жилищного строительства таким образом, чтобы соотношение льготно кредитуемой части вводимого жилья и жилья, которое будет вводиться на коммерческой основе или жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, находилось в соотношении 50 на 50", - отметил Анатолий Ничкасов.



Он подчеркнул, что льготно кредитуемое жилищное строительство - это большая нагрузка на общество, на экономику республики, поскольку означает дотирование из бюджета. "Для того чтобы экономическая стабилизация наступила, было принято решение о стабилизации за счет всех возможных секторов экономики, включая и жилищный. В 2010 году мы вводили 80% жилья с господдержкой, в 2011 году объем будет достигать 75%, а уже в следующем году наша политика говорит о том, что мы должны занять паритетные соотношения - 50% на 50%", - отметил министр, добавив, что в последующие годы и до конца пятилетки эта политика будет продолжена.



Анатолий Ничкасов подчеркнул, что должны быть задействованы все необходимые инструменты, источники финансирования для развития жилищного строительства. Это касается обеспечения доступа к земле, коммерческим кредитам, привлечения иностранных инвесторов в эту сферу. В настоящее время в парламенте находится проект закона о строительных сбережениях. В Беларуси, хотя и в ограниченном объеме, действует ипотечное кредитование. "Также рассматриваются иные инструменты финансирования, чтобы расширить диапазон возможностей граждан улучшать жилищные условия", - отметил министр.