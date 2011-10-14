В Беларуси будут установлены международные стандарты финансовой отчетности

Александр Лукашенко дал согласие правительству на внесение в Палату представителей Национального собрания проекта Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» в новой редакции, где и предусмотрен механизм применения международных стандартов.

Изменения порядка учета позволит снизить риски, связанные с изменением курса валют, избежать удорожания конечных продуктов и добавит уверенности организациям при принятии экономических решений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лапин, заместитель начальника Главного управления регулирования бухгалтерского учета Министерства финансов:

Президент Республики Беларусь дал согласие правительству на внесение в Палату представителей Национального собрания проекта закона. Проектом закона устанавливается механизм применения в республике международных стандартов финансовой отчетности. В частности, в отличие от действующего порядка, не будет осуществляться пересчет средств, выраженных в иностранной валюте и полученных или выданных в виде авансов, задатков, предоплаты, в связи с изменением курсов иностранных валют на дату совершения операций либо на отчетную дату. Это позволит организациям избежать валютных рисков, связанных с изменением курсов валют при принятии решений — перечислили сумму предоплаты или аванс в иностранной валюте, пересчитали на дату получения — это и будет считаться стоимостью услуг либо величина произведенных затрат. Предусматривается, что закон вступит в силу с Нового года.