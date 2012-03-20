Лукашенко: Беларусь готова к расширению торгово-экономического сотрудничества с Москвой

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным. Рабочий визит Президента Беларуси в Россию продолжается.

В узком составе стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

Надо отметить, товарооборот между Беларусью и Москвой в прошлом году возрос и превысил 4 миллиарда долларов. Но пока не достиг исторического уровня – 5 миллиардов. Стороны договорились наращивать темпы не только в этом направлении. Достигнута договоренность о создании совместной группы на уровне правительства для развития сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для меня главное сегодня было услышать от Вас, что Вы нацелены на то, что Беларусь – не чужая для Москвы, и мы, как и прежде, будем сотрудничать с вами и находить больше ступеней развития в этом сотрудничестве. Мы к этому готовы.

Мы все сделаем для того, чтобы москвичи с удовольствием покупали наши товары. В свою очередь и мы ждем москвичей с большими инвестициями. Мы с удовольствием будем делать все для расширения этого сотрудничества.

В свою очередь Сергей Собянин подчеркнул, что Беларусь и Москву связывают очень тесные, выстроенные годами отношения. В качестве примера мэр упомянул серьезный контракт на поставку в российскую столицу белорусских троллейбусов. Как заверил градоначальник, взаимодействие будет и далее развиваться. В нынешнем году Беларусь откроет новый выставочный комплекс на ВДНХ, где представит широкий спектр своих товаров.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Мы будем и впредь наращивать объемы нашего экономического сотрудничества. И предполагаем в ближайшее время заключить новый план действий взаимоотношений на современном этапе между Беларусью и Москвой.