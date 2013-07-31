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Льняные заводы Беларуси будут объединены в региональные холдинги

31 июля 2013 17:22
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Новости Беларуси. Льняные заводы Беларуси будут объединены в региональные холдинги. Об этом 31 июля в Могилевской области заявил премьер-министр Михаил Мясникович.

За неделю будет проработана структура объединений. Глава Правительства  также ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Треть засеянной площади уже убрано, намолочено свыше 80 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37 центнеров с гектара.

В Шкловском и Круглянском районах эта цифра достигает 53 центнеров с гектара. В области практически завершён второй укос многолетних трав. Неплохими темпами заготавливают сено и сенаж. Михаил Мясникович также посетил промышленные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Государственная политика

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