Новости Беларуси. Льняные заводы Беларуси будут объединены в региональные холдинги. Об этом 31 июля в Могилевской области заявил премьер-министр Михаил Мясникович.

За неделю будет проработана структура объединений. Глава Правительства также ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Треть засеянной площади уже убрано, намолочено свыше 80 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37 центнеров с гектара.

В Шкловском и Круглянском районах эта цифра достигает 53 центнеров с гектара. В области практически завершён второй укос многолетних трав. Неплохими темпами заготавливают сено и сенаж. Михаил Мясникович также посетил промышленные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.