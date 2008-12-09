Либерализация экономики как одна из мер противодействия негативным последствиям мирового финансового кризиса

Правительство Беларуси утвердило план мероприятий по минимизации последствий влияния мировых финансовых проблем на экономику страны.

В частности, запланирована либерализация управления госимуществом, а также упрощение налоговой системы, земельных отношений, ценообразования, и ряда административных процедур. По всем этим вопросам подготовлены и будут приняты нормативно-правовые акты. Министр экономики Николай Зайченко сегодня на заседании Совмина сообщил, что в четвертом квартале наметился спад экономического роста. Это проявилось в снижении объемов промышленного производства и экспорта.

В Правительстве уверены: все предпринимаемые меры позволят закончить этот год достойно и важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития будут выполнены. Так темп роста ВВП Беларуси по итогам 2008-го будет не ниже 110%. Темп роста продукции промышленности составит более 111%, потребительских товаров - 112%, инвестиций в основной капитал – 120%. Итогом же 11-ти месяцев стало выполнение всех параметров прогноза социально-экономического развития, за исключением импорта и сальдо внешней торговли. Глава Правительства Сергей Сидорский сегодня на заседании Совета министров подчеркнул необходимость принятия радикальных антикризисных мер. Потому особое внимание сейчас будет уделено внешнеторговому обороту, Экспортному потенциалу, привлечению инвестиций и внедрению инновационных преобразований в экономике.

