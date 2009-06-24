Льготные кредиты на строительство для многодетных семей

Указ Президента снизил процентные ставки с трёх до одного пункта.

В Беларуси на такие условия претендует порядка 17 тысяч семей. Именно столько многодетных родителей находится в очереди на улучшение жилищных условий для своей большой семьи.

Деньги на 40 лет под 1 % получат те, кто только сейчас заключают кредитный договор на строительство. Кто успел уже это сделать, но от банка не получил ещё ни копейки. Либо - получил, но дом не был сдан в эксплуатацию до начала этого года. Пользоваться льготами могут и те, семьи, которые не так давно изменили статус.

- В семье было двое детей, она не относилась к категории многодетной, но в ходе строительства или погашения кредита в ней рождается третий ребёнок – она становится многодетной. Она переводится с даты заключения кредитного договора на условия выдачи кредитов на условиях для многодетных семей, – пояснила Вера Куницкая, заместитель директора департамента кредитования населения банка

Сейчас невозможно и «перерасти кредит». Ранее, если одному из трёх ребят в семье исполнялось 18, – все послабления кредитного бремени аннулировались.

Подсчитано, что в среднестатистической многодетной семье при снижении ставки кредита с 3 до 1 процента ежемесячные платежи сразу уменьшаются на 70 тысяч. А вот расходы государства увеличиваются. Бюджетные ассигнования на льготное строительство жилья в этом году составят около 4 триллионов рублей. Порядка 3 тысяч многодетных семей получат в этом году квартиры.

Те, кто планирует жить в собственном доме, и для этого брать кредит на его покупку или ремонт могут обращаться в местные исполкомы. Заявление от многодетной семьи рассмотрят в течении месяца.

Сергей Верас, Анастасия Дехтярь, телекомпания СТВ.