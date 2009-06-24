Министр финансов Японии обвинен в коррупции

Глава министерства свою вину не признает.

В правительстве Японии - коррупционный скандал. Министра финансов обвиняют в получении нелегальных пожертвований на сумму более полумиллиона долларов. Сам глава ведомства вину не признает и деньги возвращать не намерен.

Скандал разгорелся в преддверии всеобщих выборов и может ослабить и без того падающий рейтинг главы правительства. По последним опросам, всего 23 процента жителей поддерживают премьера страны Таро Асо, в то время как все остальные выступают с осуждением политики правительства. Не добавляет оптимизма и состояние экономики Японии. Объем экспорта из страны в мае упал почти на 41% по сравнению с прошлым годом.