Нацбанк Беларуси: Мы ставим перед собой цель не позднее 1 ноября перейти к единой торговой сессии и единому обменного курсу

Когда Национальный банк Беларуси вернется к единому обменному курсу, каким будет курс и почему белорусский рубль ослабел в последнее время, в эксклюзивном интервью 14 октября агентству « Интерфакс-Запад » рассказывает заместитель председателя правления Национального банка Тарас Надольный.

Тарас Юрьевич, в чем причина резкого ослабления белорусского рубля в последние дни?

Главная причина заключается в низком объеме предложения инвалюты на допсессии, что приводит к сокращению объемов торгов. Однако, именно незначительные объемы сделок, которые сейчас формируют курс, свидетельствуют о том, что ослабление белорусского рубля нельзя считать показательным. Сложившийся сегодня курс является не вполне адекватным, в значительной степени он спекулятивен, так как курсообразование происходит вне реальных потоков экспорта-импорта. С другой стороны, мы не можем сказать, что непосредственно на бирже происходят спекуляции – порядка 36% покупаемой валюты на допсессии идет на сырье и материалы для чистых импортеров, в основном, это частные компании. В последние дни их доля в общем объеме спроса возрастает с учетом динамики курса. Вторая по значимости доля спроса – погашение валютных кредитов. Таким образом, отложенный спрос все более активно проявляется на допсессии.

Тем не менее, вы назвали курс спекулятивным, почему?

Многие наши субъекты стремятся к легким деньгам. Они берут пока еще относительно недорогие рублевые кредиты, и эти средства, в том числе, выливаются на биржу, увеличивая спрос на валюту. Да, пока курс ослабляется, но не все так однозначно. Банки должны понимать, что обменный курс находится в условиях неопределенности, в течение месяца он колеблется в разные стороны, и поэтому сейчас резко усилились риски неплатежеспособности клиентов, в том числе по потребительскому кредитованию. Банки, наращивая сейчас выдачу рублевых кредитов, удваивают свои риски: на фоне дальнейшего повышения ставок на процентные риски накладываются риски валютные. Банки должны учитывать эти факторы при формировании активных операций.

Какое влияние на ход торгов на допсессии оказывает Национальный банк?

Национальный банк не оказывает существенного влияния на ход торгов на допсессии. Интервенции мы проводим, ориентируясь на те суммы, которые купили в период укрепления рыночного курса белорусского рубля – они составили чуть более $100 млн. Объем ежедневных валютных интервенций колебался в сумме до $10 млн за редким исключением. В настоящее время объем направленных на валютные интервенции средств соответствует той сумме валюты, которая ранее была куплена. Ранее сформированные резервы на цели поддержания курса пока не задействованы. Ограниченный объем интервенций также в значительной степени оказал влияние на динамику курса в последние дни. Непосредственно золотовалютные резервы направлять на поддержание курса нецелесообразно, так как основной спрос на допсессии формируют чистые импортеры, которые стоимость курса закладывают в стоимость импорта. Мы не будем тратить резервы для компенсации малых объемов предложения в интересах импортеров. При этом спрос на допсессии от госсектора остается неудовлетворенным, так как он колеблется на уровне 7,5-8 тысяч за доллар, а курс превысил 9 тысяч.

Каков ваш прогноз: следует ли ожидать дальнейшего ослабления белорусского рубля или он может укрепиться?

Нет ничего страшного в том, что курс развернулся и пока слабеет. Точно также он может вновь развернуться и укрепляться. В начале торгов на допессии все ожидали резкого падения, а курс пошел на укрепление без участия Национального банка. При этом курс, который уже сложился, на мой взгляд, является достаточным для начала продажи валюты экспортерами. Но их сдерживает необходимость уплаты налога на прибыль с курсовых разниц. Это препятствие будет устранено после перехода на единый курс, и мы ожидаем, что курс развернется в обратную сторону. Кроме того, в ближайшие дни начинается налоговая неделя, экспортерам потребуется рублевая ликвидность и предложение валюты вырастет, что предполагает укрепление курса. Похоже, что рынок наличной валюты может стать предвестником такой тенденции, так как от банков вновь стали поступать сигналы о дефиците рублевой наличности в пунктах обмена валют – это свидетельствует о росте предложения валюты со стороны населения. Таким образом, есть все предпосылки для восстановления белорусского рубля с учетом необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Какие меры предпримет Национальный банк для стабилизации валютного рынка, когда ждать возврата к единому курсу?

Как и обещали, в конце октября мы перейдем к единой торговой сессии. В качестве краткосрочной тактической задачи мы ставим перед собой цель не позднее 1 ноября перейти к единой торговой сессии и единому обменного курсу.

Дополнительная сессия будет закрыта?

Скорее, будет закрыта, так называемая, основная сессия на бирже, а то, что сейчас называется дополнительной сессией, станет единой торговой сессией. На единой сессии будет сконцентрирован весь объем спроса и предложения инвалюты, в том числе в рамках обязательной продажи части валютной выручки. Допсессия, как временный инструмент, выполнила свою роль рыночного ориентира, отработаны технические моменты и необходимые механизмы восстановления валютных позиций банков. Теперь основной задачей является обеспечение предложения валюты на бирже. Такой приток может быть обеспечен за счет слияния курсов на рыночных принципах. При этом надо учитывать, что в условиях разницы курсов объем обязательной продажи валюты в данное время фактически составляет 16% от экспортной выручки, а не 30%, как это предусмотрено нормативными документами. Де-факто такая ситуация сложилась несмотря на принятие указа об отмене льгот по обязательной продаже части валютной выручки.

На каких принципах будет сформирован единый курс?

Курс, который будет складываться в рыночных условиях на единой торговой сессии, станет единым и официальным обменным курсом. Режим курсообразования, к которому переходит Национальный банк, является режимом управляемого плавания. Будет гибкий курс, но с контролем со стороны Национального банка за его спекулятивным ослаблением или укреплением. Практически такой подход соответствует тому, как в настоящее время Национальный банк ведет себя на допсессии: например, мы определили, что 200 или 300 рублей – это достаточное снижение, исходя из текущего спроса-предложения, и дальнейшее ослабление сдерживается за счет интервенций. В случае превышения предложения над спросом Национальный банк будет осуществлять рублевые интервенции и покупать валюту. Такой подход позволяет управлять курсом, используя относительно небольшие объемы интервенций.

Будут ли предприняты дополнительные меры валютного регулирования при переходе к единому курсу?

При переходе на единую сессию мы пересмотрим подходы к ограничениям на валютном рынке в сторону либерализации, особенно, при тенденции укрепления белорусского рубля. На наличном рынке никаких ограничений, кроме продажи инвалюты по паспортам, вводить не планируется. Не планируется и ограничивать маржу банков при продаже валюты в пунктах обмена валют.

Будет ли дополнительно ужесточена монетарная политика для сжатия рублевой массы?

Да. Правление Национального банка уже приняло решение с 14 октября повысить ставку рефинансирования с 30% до 35% годовых. Ставки денежного рынка повышены с 40% до 50% годовых. Будут приняты решения по сокращению доступа банков к стандартным инструментам поддержки ликвидности, в том числе к постоянно доступным инструментам. Мероприятия разрабатываются и в ближайшее время они будут доведены до банков. В целом следует ожидать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе по стандартному эмиссионному каналу рефинансирования банков.

Какова ожидаемая динамика изменения золотовалютных резервов?

Как уже сообщалось, достигнуты договоренности со Сбербанком РФ о выделении кредита на $1 млрд. Эти средства будут в полном объеме зачислены в резервы.

Какие концептуальные подходы Национальный банк закладывает при разработке Основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год?

В первую очередь речь идет о продолжении жесткой денежно-кредитной политики. Предусматривается выведение ставок денежного рынка на положительный уровень. В части курсообразования будет осуществлен переход к гибкому обменному курсу без утверждения формальных коридоров его колебаний с контролем со стороны Национального банка за резкими колебаниями курса. Рублевая масса будет сокращаться, в том числе за счет дальнейшего снижения финансирования госпрограмм.< /p>