Лазаревич: мы видим хорошую динамику по товарообороту с Кыргызстаном

Делегация Кыргызстана находится в эти дни с визитом в нашей стране. Зарубежные партнеры приехали, чтобы обсудить развитие двустороннего экономического взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот день для гостей начался с памятной церемонии в центре столицы. Зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана возложил цветы к монументу на площади Победы.

Дипломатическим отношениям Минска и Бишкека уже 30 лет. За эти годы налажено многостороннее взаимодействие. И сегодня партнеры планомерно активизируют совместную работу. Этому поспособствует и нынешний визит.