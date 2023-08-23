Лазаревич: мы видим хорошую динамику по товарообороту с Кыргызстаном

Делегация Кыргызстана находится в эти дни с визитом в нашей стране. Зарубежные партнеры приехали, чтобы обсудить развитие двустороннего экономического взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Делегация Кыргызстана находится в эти дни с визитом в нашей стране. Зарубежные партнеры приехали, чтобы обсудить развитие двустороннего экономического взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Этот день для гостей начался с памятной церемонии в центре столицы. Зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана возложил цветы к монументу на площади Победы.
Дипломатическим отношениям Минска и Бишкека уже 30 лет. За эти годы налажено многостороннее взаимодействие. И сегодня партнеры планомерно активизируют совместную работу. Этому поспособствует и нынешний визит.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Кыргызстан в этом году показывает хорошую динамику развития внешнеэкономических связей. Конечно, мы видим по товарообороту хорошую динамику в виде роста. Поездка, которая состоится уже в следующем году, на территорию Кыргызстана мы поедем более расширенной делегацией, чтобы еще более плотно и серьезно обсудить наши взаимоотношения в экономике.
Зарубежные партнеры ознакомятся с экономическим и промышленным потенциалом нашей страны. Гости уже побывали на Минском тракторном заводе. В программе также посещение других крупных предприятий и переговоры о расширении сотрудничества. За последнее время взаимодействие Беларуси и Кыргызстана расширилось. Так, в середине 2023 года достигли рекордных цифр взаимной торговли – перешагнули 100-миллионный рубеж. Вырос как экспорт, так и импорт.