Кукурузе и овощным культурам на востоке и юго-востоке Беларуси угрожает засуха

В этих районах почва испытывает существенный недостаток влаги, а на глубине 10 см она прогрелась до 26-30 градусов. Такая температура особенно негативно сказывается на посевах картофеля, капусты, сахарной свеклы, да и в целом замедляет рост большинства культур. К сожалению, прогнозы на третью декаду июля не вселяют оптимизма. Жаркая сухая погода на востоке и юго-востоке страны сохранится, при этом дожди будут только локальные.