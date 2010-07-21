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Кукурузе и овощным культурам на востоке и юго-востоке Беларуси угрожает засуха

21 июля 2010 14:03
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В этих районах почва испытывает существенный недостаток влаги, а на глубине 10 см она прогрелась до 26-30 градусов. Такая температура особенно негативно сказывается на посевах картофеля, капусты, сахарной свеклы, да и в целом замедляет рост большинства культур. К сожалению, прогнозы на третью декаду июля не вселяют оптимизма. Жаркая сухая погода на востоке и юго-востоке страны сохранится, при этом дожди будут только локальные.
# Экономика

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