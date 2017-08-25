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Куба заинтересована в совместном в Минском производстве медицинских препаратов

25 августа 2017 20:18
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Новости Беларуси. Гаванские ученые приехали в Минск, чтобы познакомиться с нашими достижениями в области науки и техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча прошла в Минском городском технопарке.

Также зарубежным гостям интересен опыт создания подобных комплексов.

Куба заинтересована в совместном в Минском производстве медицинских препаратов-1

Данило Алонсо Медерос, заместитель министра науки, технологий и природных ресурсов Республики Куба:
Мы приехали сюда, чтобы познакомиться с белорусским Технопарком и увидеть результаты, которые уже есть в вашей стране в области науки. Мы надеемся, что наши проекты будут интересны для Беларуси, и мы добьемся высоких научных результатов вместе.

Нас интересует медицина, а именно создание биопрепаратов.

Куба заинтересована в совместном в Минском производстве медицинских препаратов-4

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Мы знаем, что у них высокий уровень здравоохранения и фармацеи. И вот предприятия, которые работают в этой области, мы и представили. Надеемся, что будет нормальное сотрудничество в дальнейшем, и это будет полезно и нам, и им.

Специалисты Минского технопарка готовы поделиться опытом реализации инвестиционных проектов.

Сегодня здесь работают более 30 компаний. В память о встрече кубинские гости посадили деревья, как символ долгого и успешного сотрудничества.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Куба # Владимир Давидович # Данило Алонсо Медерос

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